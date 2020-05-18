Osmanlı Medreseleri! Beşiktaş Sinan Paşa Medresesi
1555 yılında Sinan Paşa tarafından yaptırılan külliyenin bir yapısı olan Sinan Paşa Medresesi, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunmaktadır.
Sinan Paşa Medresesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Barbaros Bulvarı ile Beşiktaş Caddesinin kesiştiği noktada 1555 tarihinde Sinan Paşa tarafından yaptırılmış külliyenin bir yapısıdır. Sinan Paşa Osmanlı kaptanı deryası olup Rüstem Paşa’nın kardeşidir. Külliyeden geriye Cami ve Medrese kalmıştır. Çeşitli tarihlerde restore edilmiş olan medrese bugün turistik amaçlarla kullanılmaktadır.