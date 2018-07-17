Osmanlı macunu nasıl yapılır?
Geleneksel bir tat olan Osmanlı macunu, renk renk görünümü, asla eskimeyen tadı ve bir şifa kaynağı olmasıyla, çocukların olduğu kadar büyüklerin de ilgisini çekmektedir.17 Temmuz 2018 Salı 18:44
MALZEMELER:
3 su bardağı toz şeker
Taze sıkılmış 1,5 limon suyu
Yarım çay bardağı su
MACUNLARIN AROMALANDIRILMASI İÇİN:
Dilediğiniz aroma yoğunluğuna göre limon kabuğu ve suyu
Dilediğiniz aroma yoğunluğuna göre portakal kabuğu ve suyu
Dilediğiniz bir kırmızı meyvenin püresi
Birkaç damla nane yağı
Az miktarda tarçın
Az miktarda zencefil
Az miktarda toz karanfil
Az miktarda kuru hibiskus
Birer damla sarı, kırmızı, yeşil, pembe, turuncu renklerde jel gıda boyası
YAPILIŞI:
Şeker macununu hazırlamak için şeker, limon suyu ve su derin bir kapta, orta ateşte macun kıvamını alıcaya dek kaynatılıp, istediğimiz kıvama gelince ateşten alınır. Karışım, renklendirme ve aromalandırma işlemlerinin yapılacağı beş farklı kaba eşit şekilde dağıtılır ve bir sonraki aşamaya geçilir.
Nasılkolay.com'dan alınmıştır.
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