Osmanlı macunu nasıl yapılır?

MALZEMELER:

3 su bardağı toz şeker

Taze sıkılmış 1,5 limon suyu

Yarım çay bardağı su

MACUNLARIN AROMALANDIRILMASI İÇİN:

Dilediğiniz aroma yoğunluğuna göre limon kabuğu ve suyu

Dilediğiniz aroma yoğunluğuna göre portakal kabuğu ve suyu

Dilediğiniz bir kırmızı meyvenin püresi

Birkaç damla nane yağı

Az miktarda tarçın

Az miktarda zencefil

Az miktarda toz karanfil

Az miktarda kuru hibiskus

Birer damla sarı, kırmızı, yeşil, pembe, turuncu renklerde jel gıda boyası

YAPILIŞI:

Şeker macununu hazırlamak için şeker, limon suyu ve su derin bir kapta, orta ateşte macun kıvamını alıcaya dek kaynatılıp, istediğimiz kıvama gelince ateşten alınır. Karışım, renklendirme ve aromalandırma işlemlerinin yapılacağı beş farklı kaba eşit şekilde dağıtılır ve bir sonraki aşamaya geçilir.

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