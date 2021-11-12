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Aktüel Osmanlı döneminin vazgeçilmez içeceği! Bağırsaklar için adeta şifa deposu
Aktüel

Osmanlı döneminin vazgeçilmez içeceği! Bağırsaklar için adeta şifa deposu

Salep kış aylarının vazgeçilmez içeceği. Salebi paketle almak yerine aktarlardan sade toz hali alınarak evde pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Kokusuyla ve tadıyla insanı mest eden salebin faydalarını ve yapılışını bir araya getirdik.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 11:43:00 -
Osmanlı döneminin vazgeçilmez içeceği! Bağırsaklar için adeta şifa deposu

Osmanlı Dönemi'nde doktorların reçetesinde dahi olan salebin faydalarını bir araya getirdik. Salebin faydalarını öğrenince favori içeceğiniz olabilir.

Paket ve şeker içerikli ürünler tercih etmek yerine, aktarlardan sade toz hali alınarak evde pratik bir şekilde hazırlanabilir. İşte salebin faydaları ve şifalı salep tarifi...

Salebin faydaları

Bağırsaklara faydalıdır ve besleyicidir

A ve C vitamini açısından zengindir

Salebin üzerine tarçın ekleyerek tüketilmesi ise kan şekerinin dengelenmesine destek olur

Uzun süre tok tutar ve tatlı isteğini bastırır. Dolayısıyla kilo vermeyi kolaylaştırır

Demir ve potasyum bakımından zengindir

Salep nasıl yapılır?

Salep tarifi oldukça kolay.

Her yarım litre süt için bir tatlı kaşığı salep yeterli.

Tercihen eklenecek olan şeker ise yarım litre süt için ortalama 1 yemek kaşığı kadardır.

Sütü bir tencerede ısıtmaya başlayın. O esnada toz şeker ve salebi bir kâsede karıştırın ve ılıyan süte ekleyin.

Topaklanmaması için tel çırpıcı yardımıyla koyulaşana kadar pişirin.

Dilerseniz pişirme aşamasında vanilya ekleyebilir ya da servis ederken üzerine tarçın serpebilirsiniz. Afiyet olsun...

Salep kaç kalori?

1 su bardağı salep ortalama 180–200 kalori değerinde enerji içerir.

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