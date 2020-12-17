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Gündem Osmanlı Derneği'nden 'feministlere' çağrı: 'Gelin batağa düşmüş kadınları kurtaralım'
Gündem

Osmanlı Derneği'nden 'feministlere' çağrı: 'Gelin batağa düşmüş kadınları kurtaralım'

Osmanlı İlim ve Dayanışma Derneği Başkanı Halit Şen, sözde kadın savunucularına 'Gelin bataklığa düşmüş kadınları kurtaralım." çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:58:00 -

Osmanlı İlim ve Dayanışma Derneği Başkanı Halit Şen, yeniakit.com.tr aracılığı ile sözde kadın savunucularına seslendi. "Biz şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu söylüyoruz." diyen Başkan Şen, şu çağrıyı yaptı:

'Onlar insan değil mi?'

"Madem kadın derneklerinin çağrısı kadını korumak ise hanım kardeşlerimizden utanarak söylüyorum ki gazinolarda, genelevlerde erkeklere peşkeş çekilen kadınları neden görmüyorlar? Onların haklarından neden bahsetmiyorlar? Erkeklere peşkeş çekilen bu kadınlar insan değil mi? Neden onlara sahip çıkmıyorsunuz. Çünkü sizin amacınız başka. Kadın diye bir derdiniz yok."

 

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