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Osmaniyeli ciritçi Balkan Şampiyonu

Osmaniyeli Oğuzhan Usta, İstanbul’da düzenlenen Balkan U18 Şampiyonası’nda cirit atmada altın madalya kazandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:02
Osmaniyeli ciritçi Balkan Şampiyonu

Osmaniyeli Oğuzhan Usta, İstanbul’da düzenlenen Balkan U18 Şampiyonası’nda cirit atmada altın madalya kazandı.


İstanbul’da 16 ülkeden 253 atletin katılımıyla yapılan Balkan U18 Şampiyonası’nda Türkiye, madalya sıralamasında ilk sırayı elde etti.


Toplam 54 sporcuyla yarışmalara katılan Milliler, 11 branşta şampiyon olurken, 12 ikincilik, 10 da üçüncülük kazanarak toplam 34 podyum yakaladı.


İstanbul Olimpiyat Stadı yan pistinde yapılan şampiyonada milli forma altında mücadele eden cirit atma branşında Osmaniyeli sporcu Oğuzhan Usta, 70.98’lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:02
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