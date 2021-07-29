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Gündem

Osmaniye'deki orman yangınında yeni gelişme! Gözaltılar var

Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili kundaklama şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 10:34:00 - 2021-07-29 10:59:53
Osmaniye'deki orman yangınında yeni gelişme! Gözaltılar var

Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Dereobası köyündeki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına söndürme helikopterleri, çok sayıda arazöz ve orman işçisi müdahale etti.

Ekiplerin 10 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Dereobası köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyümüş, yangın nedeniyle Ürün ve Olukbaşı Yaylası'ndaki bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

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