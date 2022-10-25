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Yerel Osmaniye'deki orman yangını devam ediyor
Yerel

Osmaniye'deki orman yangını devam ediyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde pazar günü çıkan orman yangını sürüyor. Yangına havadan müdahale ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 09:19:00 -
Osmaniye'deki orman yangını devam ediyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde pazar günü çıkan orman yangını sürüyor. Yangına havadan müdahale ediliyor.

Amanos Dağı'nın eteğindeki Yeşildere köyü Ağlar mevkiinde Pazar günü öğle saatlerinde çıkan orman yangını 3'üncü gününde de devam ediyor.

Sarp arazi nedeniyle karadan çalışmanın yapılamadığı yangına helikopterlerle müdahale ediliyor. Yangın, 10 hektarlık alanda etkisini sürdürüyor. (İLKHA)

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