Osmaniye'deki orman yangını devam ediyor
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde pazar günü çıkan orman yangını sürüyor. Yangına havadan müdahale ediliyor.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde pazar günü çıkan orman yangını sürüyor. Yangına havadan müdahale ediliyor.
Amanos Dağı'nın eteğindeki Yeşildere köyü Ağlar mevkiinde Pazar günü öğle saatlerinde çıkan orman yangını 3'üncü gününde de devam ediyor.
Sarp arazi nedeniyle karadan çalışmanın yapılamadığı yangına helikopterlerle müdahale ediliyor. Yangın, 10 hektarlık alanda etkisini sürdürüyor. (İLKHA)