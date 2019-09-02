Osmaniye’de yeni adli yıl törenle başladı

Osmaniye’de yeni adli yıldüzenlenen törenle başladı.

Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Valilik Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Osmaniye Barosu tarafından çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne yaptığı konuşmada, adaletin, var olan kavramların en ağırı olduğunu ifade ederek, "Yaşamın her anını kuşatan, her hareketimizde karşımıza çıkan, kitabın tam ortası. Önemini sadece hukukçuların ve adalet insanlarının bilmesi gereken güç. Ama asıl yönetenin, güçlünün ve varlıklının koşulsuz tabii olması gereken hesap sebebi. Bütün bir yaşamın ve dahi devletin üzerinde yükseldiği kutsal temel. Adaletin ağılığının, öneminin ve kutsallığının tüm insanlık vicdanı ve aklında kabul bulduğu günlere ulaşmak dileğiyle; başta hakim, cumhuriyet savcısı ve avukat meslektaşlarım olmak üzere, adalet için gece gündüz demeden çalışan adalet çalışanlarının yeni Adli Yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Adalet için mücadele ederken şehit düşen adalet şehitlerimizi, bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Osmaniye Barosu Başkanı Avukat İbrahim Halil Yavuzdoğan da konuşmasında, "Hepimizin ortak amacı adaletin gerçekleşmesidir. Bu faaliyeti yaparken birbirimize saygı ve nezaket çerçevesi içinde davranmamız gerekmektedir. Hakim, savcı ve avukat meslektaşlarımız adaletin tecellisi için gece gündüz çalışmaktadırlar. Avukatlar ile görüşmek istemeyen yargı mensuplarının olduğunu üzülerek duymaktayız. Davaların çeşitliliği düşünüldüğünde, yargılamanın hızlı ve etkili çözümü için avukatların dosyalar ile ilgili taleplerini hukuksal düzen çerçevesinde hakim ve savcı meslektaşlarımıza izah etmesi, dosyalara bakan hakim ve savcıların da yararına olacaktır" diye konuştu.