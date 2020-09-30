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Aktüel Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı
Aktüel

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:41:43 -
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sumbas ilçesinde uyuşturucu imal ederek sattığı öne sürülenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 30 gram esrar, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 20 sikke, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

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