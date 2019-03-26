Osmaniye'de terör propagandası operasyonu
Osmaniye'de sosyal medyada terör örgütü YPG/PKK propagandası yaptığı ileri sürülen 5 zanlıdan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.26 Mart 2019 Salı 15:51
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen H.A, A.T, M.E, B.G. ve O.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan şüphelilerden A.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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