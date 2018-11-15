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Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya operasyon!

Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda önemli ekipmanlar ele geçirildi.

15 Kasım 2018 Perşembe 20:35
Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya operasyon!

Osmaniye’de jandarma ekiplerince Amanoslar’da düzenlenen operasyonda terör örgütü mensuplarına ait toprağa gömülü, 1 adet telsiz, 44 adet pil, 11 adet büyük mutfak tüpü ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 4 farklı noktada toprağa gömülü vaziyette, 1 adet telsiz, 44 adet büyük pil, 11 adet büyük mutfak tüpü ile çok miktarda mutfak araç ve gereçleri ele geçirildi. Bu malzemelere ek olarak çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi.

 

Tahkikat başladı

Konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli tahkikata başlatıldı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 20:35
  1. Osmaniye

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