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Aktüel Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:19:55 -
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgütün Suriye'deki silahlı eylemlerine bomba uzmanı ve iletişimden sorumlu sözde komutan yardımcısı olarak katıldıkları iddia edilen Suriye uyruklu M.S. ile H.A. yakalandı.

İkametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konulan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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