Osmaniye’de sokak ortasında dehşet! Oto Galericiler Sitesi’nde tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti!
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Osmaniye’de meydana gelen kanlı olayda bir kişi tabancayla vurularak feci şekilde can verdi. Şirinevler Mahallesi’nde bulunan Oto Galericiler Sitesi’nde silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Osmaniye'de tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Şirinevler Mahallesi Oto Galericiler Sitesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, tabancayla vurulan Polat G'nin öldüğünü tespit etti.
İncelemenin ardından cenaze, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.