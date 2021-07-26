Osmaniye'de peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Osmaniyenin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 20.57'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3,4, merkez üssünü ise Düziçi'nin Yarbaşı Mahallesi olarak açıkladı.

23.55'te bir deprem daha

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 20.57'de Richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde depremden 3 saat sonda 4,2 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 23.55'te meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3, merkez üssünü ise Düziçi'nin Ellek Mahallesi olarak açıkladı.

AFAD'dan açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.