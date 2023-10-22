  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Üstad Necip Fazıl'ın oğlu Mehmet Kısakürek son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’den ağızları açık bırakan “petrol” hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Ahmet Hakan küplere bindi! Tarihin en ahlaksız ve en akılsız yatırımı

Utanmadan, sıkılmadan insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor! Senin hiç mi yüzün kızarmıyor be adam

Ünlü oyuncu, boş bir çiftlikte asılmış halde bulundu! Olayla ilgili detaylar şok etti

130 prematüre bebeğin hayatı tehlikede

Canan Karatay'dan Türkiye'yi sallayacak yatırım tavsiyesi! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Duyan, arkasına bakmadan almaya koşuyor

İsrailli askerden katil Netanyahu'ya şok tepki: "Senin..."

Bir haftada Adana'ya ulaştılar! Hedef Filistin

Bu sözler İsrail Gazetesi Haaretz yazarına ait Yüz Filistinli o korkunç seti açtı ve İsrail’i işgal etti
Yerel Osmaniye’de otoyolda zincirleme trafik kazası: 10 yaralı
Yerel

Osmaniye’de otoyolda zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-10-22 23:07:00 - 2023-10-22 23:08:01

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi ilçesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Osmaniye istikametindeki 4 araç zincirlime trafik kazasına karıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak ambulanslara bindirdi.

10 kişi yaralandı

Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23