Osmaniye'de mahalleliden su protestosu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3 aydır sularının sık sık kesildiğini iddia eden vatandaşlar mahallelerinden geçen caddeyi trafiğe kapattı.

Yenice Haruniye Mahallesi'nde aralarında kadın ve çocukların da olduğu mahalle sakinleri, suların kesilmesini protesto ederek Gökçayır köyüne ulaşım sağlayan Dr. Yılmaz Sevinç Caddesi'ni bir saat kapatarak sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

Mahalleye gelen Düziçi Belediye Başkanvekili Ulvi Anıt ile vatandaşlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Anıt, burada yaptığı konuşmada, bölgede kaçak su kullanımından dolayı su kesintilerin olduğunu ancak sorunun kısa zamanda çözüleceğini söyledi.

Mahalle Muhtarı İbrahim Kılıç da su kesintilerden dolayı vatandaşların sürekli kendisini aradığını belirterek, su sorunun çözülmesini istedi.

Polisin ikna çalışması sonucu mahalleliler yolu trafiğe açtı.



