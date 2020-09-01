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Aktüel Osmaniye'de Kovid-19 testleri için PCR laboratuvarı kuruldu
Aktüel

Osmaniye'de Kovid-19 testleri için PCR laboratuvarı kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:12:03 -
Osmaniye'de Kovid-19 testleri için PCR laboratuvarı kuruldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapabilme imkanı sağlayan PCR laboratuvarı oluşturuldu.

Hastane Başhekimi Dr. Tamer Gülsur, yazılı açıklamasında, laboratuvarda günlük 450 test yapılabildiğini belirtti.

Test kapasitelerinin 800'e kadar çıkabildiğini ifade eden Gülsur, koronavirüs enfeksiyonu geçirmiş ve iyileşmiş kişilerin kanlarından elde edilen immün plazmaların, hastanelerinde kritik hastalara başarıyla uygulandığını ve olumlu sonuçlar alındığını da kaydetti.



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