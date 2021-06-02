Osmaniye'de korkutan deprem

AFAD, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 6 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

Diğer illerden de hissedilen depremi Kandilli Rasathanesi' 4.1 olarak ölçtü.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Kadirli ilçesinin Yoğunoluk Köyü olan saat 09.14'de, yerin 6 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana'nın Kozan ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde de hissedildi.