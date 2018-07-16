Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! 1 yaralı
15 Temmuz Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Oktan'a silahlı saldırı düzenlendi.16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:32
Alibeyli Mahallesi Dr. Ahmet Alkan Caddesi'ndeki kooperatif binasına gelen İbrahim Ö, burada Kooperatif Başkanı Oktan ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla Oktan'a ateş eden zanlı, daha sonra kaçtı. Bacağından yaralanan Oktan, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
YORUM YAZ