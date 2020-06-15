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Aktüel

Osmaniye'de kaçak kazı yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:14:27 -
Osmaniye'de kaçak kazı yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 3'ü kamu görevlisi 5 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasanbeyli ilçesi Yanıkkışla köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı.

Bölgeye yapılan operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenen 3'ü kamu görevlisi 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin yanında bulunan 2 define arama dedektörü ile kazı malzemelerine de el konuldu.

Şüpheliler, Hasanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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