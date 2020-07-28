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Osmaniye'de jandarmadan kaçmaya çalışan uyuşturucu zanlıları yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:24:57 -
Osmaniye'de jandarmadan kaçmaya çalışan uyuşturucu zanlıları yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan uyuşturucu şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten Osmaniye'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine, M.G. ve K.O'nun bulunduğu otomobili Bahçe ilçesi Kızlaç köyü mevkisinde durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başlayan şüpheliler, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Aracın kaçış güzergahında, şüphelilerin yola attığı belirlenen 2 ruhsatsız tabanca ile şarjör, mermi ve 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik köpeğiyle otomobilde yapılan aramada ise 5 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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