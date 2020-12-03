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Ekonomi Osmaniye'de ıspanak hasadı
Ekonomi

Osmaniye'de ıspanak hasadı

Ispanak üreticisi Hasan Söyler: - "Bu yıl ıspanak tarlada kilogramı 2-3 liradan alıcı buluyor. Rekoltede ise dekara 1500 ile 2 bin kilogram arası verim bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:08:17 -
Osmaniye'de ıspanak hasadı

OSMANİYE (AA) - Türkiye'de ıspanak üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hem rekolte, hem fiyattaki artış üreticinin yüzünü güldürdü.

Tarlalardan toplanan ıspanaklar destelenerek yıkanıp toprağından arındırılmak üzere Savrun Çayı üzerinde kurulan özel havuzlara getiriliyor.

Burada işçilerce soğuk suda yıkanarak durulanan ıspanaklar kasalara konularak Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Kadirli Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, AA muhabirine, 4 ay devam eden hasat süresince toplama, yıkama, kasalama ve nakliye aşamalarında 2 bin kişiye iş imkanı sağlandığını söyledi.

İç Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinde de ıspanak üretimi yapıldığını belirten Özeser, "Eylül ayında ekimi yapılan ve aralık ayında hasadına başlanan ıspanak, bölgemizin önemli geçim kaynağı. Geçen yıla oranla bu yıl fiyatında yüzde yüz artış var. Her yıl 4 ay süreyle 20 bin dönüm alanda ekimi yapılan ıspanak, binlerce kişiye ekmek kapısı oluyor." diye konuştu.

Ispanak üreticisi Hasan Söyler de bu yıl hasadın iyi başladığını, rekolte ve ürün fiyatının istedikleri seviyede gerçekleştiğini dile getirerek, "Geçen yıl 'ıspanak zehirliyor' diye haberler çıktığı için kilogram fiyatı 1 liraya kadar düşmüştü. Bu yıl ıspanak tarlada kilogramı 2-3 liradan alıcı buluyor. Rekoltede ise dekara 1500 ile 2 bin kilogram arası verim bekliyoruz. İyi bir sezon geçmesini umuyoruz. Salgın nedeniyle pazar yerleri kapatılmazsa ürünümüz para eder. Hava şartları nedeniyle verim bu yıl zor geçti. İnşallah sezonumuz iyi giderse yüzümüz gülecek."ifadelerini kullandı.

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