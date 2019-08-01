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Osmaniye’de İŞKUR’dan 40 kişiye istihdam

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, bir tekstil firmasıyla işbirliği ile İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 40 kişiye istihdam sağladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:17
Osmaniye’de İŞKUR’dan 40 kişiye istihdam

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, bir tekstil firmasıyla işbirliği ile İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 40 kişiye istihdam sağladı.


El ve makine nakışçısı mesleğinde görev yapacak olan katılımcılar 19 Ağustos 2019 günü işbaşı yapacaklar. Toplam 12 ay sürecek olan programın ilk 6 ay süresince; katılımcıların çalıştıkları gün ücretleri ve Genel Sağlık Sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Kalan 6 aylık sürede ise katılımcıların yüzde 50’si iş yeri bünyesinde istihdam edilerek asgari ücret üzerinden maaşları ve prim sigortaları işveren tarafından karşılanacak.


Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, "İşgücü piyasasının canlanması, işsizliğin azaltılması için işveren ziyaretlerimiz devam ediyor. Yaptığımız görüşmeler neticesinde işverenlerimizin, istihdam teşvikleri ve İŞKUR programlarından en etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlıyoruz. İş piyasasının analizini yapıyor, iş arayan ve işveren buluşmasını gerçekleştirerek istihdama katkı sağlamaya, işsizlik ile mücadeleye devam ediyoruz" dedi.


Tekstil firması ile yaptıkları işbirliğiyle 40 kişinin daha İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalışmasına imkan sağladıklarını belirten Altunkaynak, programın, görev yapacak olan katılımcılara ve iş yerine hayırlı olmasını diledi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:17
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