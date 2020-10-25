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Aktüel Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Aktüel

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 01:18:03 -
Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 79 AAF 271 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Mahmuriye mevkisinde önce bariyerlere, ardından savrularak aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 C 5582 plakalı otomobile çarptı.

Takla atıp ters dönen 79 AAF 271 plakalı otomobil, 100 metre sürüklendi.

Kazada araçlardaki 11 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si yaşamını yitirdi.

2 yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


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