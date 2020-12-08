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Aktüel Osmaniye'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 13 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 13 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin evlerinde, terör örgütü PKK'ya ait bez parçaları ile çok sayıda tüfek, tabanca ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 16:54:56 -
Osmaniye'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 13 kişi gözaltına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kavgaya karışan iki ailenin evlerinde, terör örgütü PKK'ya ait bez parçaları ile çok sayıda piyade tüfeği, tabanca ve mühimmat ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 8545 Sokak'ta iki aile arasında silahlı kavga çıktı.

Olayın ardından aile üyelerinin evlerinde arama yapan polis, terör örgütü PKK'ya ait 5 bez parçası, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 565 tabanca ve tüfek fişeği ile 2 kasatura ele geçirdi.

Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Olay yerinde toplanan grupta bulunan 75 kişiye de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 236 bin 250 lira idari ceza kesildi.


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