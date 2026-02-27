Osmaniye’de Eve El Bombalı Saldırı! 6 Gözaltı, 4 Tutuklama
Osmaniye’de bir eve el bombası atılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Osmaniye’de bir eve el bombası atılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
27 Ekim’de meydana gelen olayda, bir eve atılan el bombasının patlaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın aydınlatılması için toplam 472 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 kişinin kimliği belirlendi.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkeme, şüphelilerden 4’ünün tutuklanmasına karar verirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.