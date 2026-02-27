  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Osmaniye'de Eve El Bombalı Saldırı! 6 Gözaltı, 4 Tutuklama
Aktüel

Osmaniye’de Eve El Bombalı Saldırı! 6 Gözaltı, 4 Tutuklama

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Osmaniye’de Eve El Bombalı Saldırı! 6 Gözaltı, 4 Tutuklama

Osmaniye’de bir eve el bombası atılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaniye'de bir eve el bombası atılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

27 Ekim’de meydana gelen olayda, bir eve atılan el bombasının patlaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın aydınlatılması için toplam 472 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 kişinin kimliği belirlendi.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, şüphelilerden 4’ünün tutuklanmasına karar verirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

