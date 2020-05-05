  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Osmaniye'de el freni çekilmeyen kamyonet iş yerine girdi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:30:28 -
Osmaniye'de el freni çekilmeyen kamyonet iş yerine girdi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet bir iş yerine girerek durabildi.

Cemalpaşa Mahallesi'nde park halindeki 16 J 3693 plakalı kamyonet, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle geriye doğru hareket etti.

Yaklaşık 30 metre giden kamyonet, döner satan bir iş yerine girerek durabildi.

Kazada kamyonet ve iş yerinde hasar oluştu.

Kamyonetin geriye gitme anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı