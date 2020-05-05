Osmaniye'de el freni çekilmeyen kamyonet iş yerine girdi
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet bir iş yerine girerek durabildi.
Cemalpaşa Mahallesi'nde park halindeki 16 J 3693 plakalı kamyonet, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle geriye doğru hareket etti.
Yaklaşık 30 metre giden kamyonet, döner satan bir iş yerine girerek durabildi.
Kazada kamyonet ve iş yerinde hasar oluştu.
Kamyonetin geriye gitme anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.