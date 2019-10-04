0553 313 94 23

Osmaniye'de anonslu terör operasyonu!

Osmaniye’de, Jandarma timlerince Amanoslarda yapılan terör operasyonunda toprağa gömülü vaziyette çok sayıda silah, roketatar mühimmatı, mayın, el bombası ve patlayıcı düzeneği bulundu.

04 Ekim 2019 Cuma 15:27
Osmaniye'de anonslu terör operasyonu!

Osmaniye'de terör örütü PKK'ya ait  toprağa gömülü vaziyette çok sayıda silah, roketatar mühimmatı, mayın, el bombası ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı timlerince terörle mücadele kapsamında merkeze bağlı Yarpuz köyü Havşu Tepe bölgesinde operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda toprağa gömülü vaziyette, birer M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof tüfeği, kanas keskin nişancı tüfeği ve av tüfeği ile 38 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 40 RPG-7 mühimmatı, 10 mayın, 8 el bombası, 15 kilogram patlayıcı, 12 patlayıcı düzeneği, 13 telsiz, bir gece görüş dürbünü, 32 elektrikli fünye, bir silah üstü dürbün ile çok sayıda makineli tüfek mühimmatı ile patlayıcı yapımını gösteren belgeler ve yaşam malzemeleri bulundu.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili savcılığın talimatı doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 15:27
  1. Osmaniye
  2. PKK
  3. mühimmat
  4. terör operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir'de korkutan yangın! Sanayi sitesi alev alev yandı
    1. Eskişehir'de korkutan yangın! Sanayi..
    2. Suriye'de milli ordu kuruluyor
    3. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı..
    4. 'Kimse kusura bakmasın' diyen Bakan..
    5. EYT’den kimler nasıl yararlanacak?
    6. Muğla merkezli 3 ilde uyuşturucu..
    7. Bahçeli'den dikkat çeken açıklama!
    8. Haşim Kılıç'tan Ali Babacan'ın..
    9. Evlat edinme şartları neler? Evlat..
    10. Dünyayı şoke eden itiraf: Kendi..
    11. AK Parti’den "süresiz nafaka", "erken..
    12. Osmanlı dönemi camilerden tarihi eser..
    13. AK Partili Celalettin Güvenç'ten çok..
    14. Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 2..
    15. İngilizler Luyindama için kampanya..
    16. Osmaniye'de anonslu terör operasyonu!
    17. Dünyada sadece 2 ülkede var! Rusya..
    18. Kılıçdaroğlu yine haktan hukuktan dem..
    19. Malatya'da "tombala" operasyonu: 38..
    20. İBB kariyer iş ilanları güncel İBB iş..
    21. AK Partili isim doğruladı! Başkan..
    22. İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
    23. İzmir'de vapur seferleri durduruldu
    24. Şehitlere küfür eden şahıs gözaltına..
    25. Yavuz gemisi 7 Ekim'de Akdeniz'de..
    26. Sırrı Süreyya Önder cezaevinden..
    27. Hatay'da orman yangını! 1 hektar alan..
    28. Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu!
    29. Afrika'nın en yaşlı kaplumbağası öldü
    30. Sırrı Süreyya Önder için tahliye kararı!
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2019
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek