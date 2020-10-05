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Aktüel Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:51:52 -
Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga olayına karıştıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kentte 2 gün önce aralarında önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgaya karıştıkları iddiası ile gözaltına alınan A.Ç. ve Y.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3 Ekim günü Alhanlı Caddesi üzerinde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile arasında silah, sopa, tırmık ve çekiçlerin kullanıldığı kavga çıkmış, olayda tüfekle vurularak ağır yaralanan Murat Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.


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