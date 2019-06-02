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Osmaniye lise taban puanları 2019 Osmaniye lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Osmaniye lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

02 Haziran 2019 Pazar 11:59
Osmaniye lise taban puanları 2019 Osmaniye lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Osmaniye lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

Osmaniye liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte bursa lise yüzdelik dilimleri 2019. 

MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi taban puanları

KADİRLİ / Kadirli Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Hasan Aybaba Anadolu Lisesi taban puanları

DÜZİÇİ / Düziçi Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

KADİRLİ / Kadirli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

MERKEZ / Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

 

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:59
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