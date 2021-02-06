  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi rektörü kim oldu?
Eğitim

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi rektörü kim oldu?

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi rektörü kim? 11 üniversiteye rektör atamaları gerçekleşti. Atama yapılan üniversitelerden biri de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi oldu. Peki, Korkut Ata Üniversitesi rektörü kim?

Yeniakit Publisher
2021-02-06 13:09:00 -
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi rektörü kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı. Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi rektörü kim oldu?

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun atandı.

Turgay Uzun kimdir?

Prof. Dr. Turgay Uzun, 1991'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi  Bölümünü bitirdi.

Turgay Uzun, 1995 yılında yüksek lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında tamamladı. Ardından 'Doktora' eğitimini 2000'de Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetiminde aldı.

Prof. Dr. Turgay Uzun pek çok önemli görevde bulundu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörü kim oldu?
Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörü kim oldu?

Eğitim

Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörü kim oldu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'Boğaziçi' imzası
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'Boğaziçi' imzası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi açılması kararı Resmi Gazete ..
TUSAŞ'tan heyecanlandıran Hürjet paylaşımı
Teknoloji

TUSAŞ'tan heyecanlandıran Hürjet paylaşımı

TUSAŞ firması tarafından geliştirilen HÜRJET hafif taarruz uçağı ile ilgili heyecanlandıran bir video paylaşımı yapıldı.
Kripto general deşifre oldu! Dikkat çeken itiraflar
Gündem

Kripto general deşifre oldu! Dikkat çeken itiraflar

Kara Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra teğmenlik yıldızını FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in taktığı MİT'in takibiyle yakalanan eski tuğgene..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay