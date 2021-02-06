Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi rektörü kim oldu?
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi rektörü kim? 11 üniversiteye rektör atamaları gerçekleşti. Atama yapılan üniversitelerden biri de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi oldu. Peki, Korkut Ata Üniversitesi rektörü kim?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı. Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi rektörü kim oldu?
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun atandı.
Turgay Uzun kimdir?
Prof. Dr. Turgay Uzun, 1991'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.
Turgay Uzun, 1995 yılında yüksek lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında tamamladı. Ardından 'Doktora' eğitimini 2000'de Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetiminde aldı.
Prof. Dr. Turgay Uzun pek çok önemli görevde bulundu.