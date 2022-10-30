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Yerel Osmaniye haberleri: Osmaniye'de orman yangını: 50 dekar alan zarar gördü! Osmaniye yangın son durum nedir?
Yerel

Osmaniye haberleri: Osmaniye'de orman yangını: 50 dekar alan zarar gördü! Osmaniye yangın son durum nedir?

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 2 saatte kontrol altına alınan yangında 50 dekar alan zarar gördü. Osmaniye yangın son durum nedir?

Yeniakit Publisher
2022-10-30 14:13:00 - 2022-10-30 14:23:03
Osmaniye haberleri: Osmaniye'de orman yangını: 50 dekar alan zarar gördü! Osmaniye yangın son durum nedir?

İlçeye bağlı Yukarı Hacılar Mahallesi'ndeki ormanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 6 arazöz ve 20 orman işçisi sevk edildi. 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 50 dekar alan zarar gördü.

Osmaniye yangın son durum nedir?

Ekiplerin soğutma çalışmalarına başladığı yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

Osmaniyede orman yangını: 50 dekar alan zarar gördü

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