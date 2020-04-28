Osmangazi’nin virüs avcıları

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye’de ilk görüldüğü günden itibaren dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, son 1 haftada 161 meydan, 109 cadde ve sokak ile 231 resmi kurumda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ayrıca 18 bin çöp konteyneri de ilaçlandı.

Korona virüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak adına virüsün ilk görüldüğü günden bu yana çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçede dezenfekte edilmeyen nokta bırakmıyor. Haftanın her günü salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri uygulayan belediye ekipleri, 1 haftada toplam 161 meydan, 109 cadde ve sokak ile 231 resmi kurumda dezenfeksiyon çalışması yaptı. 18 bin çöp konteyneri ile birlikte 1 haftalık sürede toplam 19 bin 301 noktada dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında okul, eczane, sağlık ocağı, pazar alanları, kültür merkezleri, kütüphaneler, semt merkezleri ile spor tesislerinde de dezenfekte çalışmalarına devam etti. Ekipler, ayrıca birçok noktaya el dezenfektanı yerleştirerek vatandaşın kullanımına sundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Virüsün ülkemizde yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına devletimiz ve hükumetimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de ilçemizdeki, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getiriyoruz. Ekiplerimiz, 24 saat boyunca çalışmalarını sürdürüyor. Alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar sonuçlarını vermeye başladı. Günlük vaka sayılarında ciddi bir düşüş oldu. Ayrıca iyileşen hasta sayısındaki artış da bizleri sevindiriyor. Ülke olarak hep birlikte mücadele ederek inşallah bu virüsten yakın zamanda kurtulacağımıza inanıyorum. Vatandaşlarımız tedbiri biran olsun elden bırakmasınlar. Kendilerini ve çevrelerini salgına karşı korusunlar. Güzel günler çok yakında” dedi.