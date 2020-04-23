Osmangazi’den çocuklara 23 Nisan sürprizi

Bursa Osmangazi Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayamayan çocuklar için çok özel bir sürpriz yaptı.

Belediye tarafından yaptırılan Soğanlı Kentsel Dönüşüm Sitesi’ni bayraklar ve balonlarla donatan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çizgi film kahramanları ile birlikte çocuk şarkılarına eşlik edip, yüzlerce balonu gök yüzüne bıraktı. Bursa’nın Osmangazi Belediyesi, korona salgını nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar ve öğrencilerden gelen mesajlar üzerine harekete geçerek 23 Nisan’ı buruk kutlamamaları için onlara özel bir sürpriz yaptı. Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin örnek kentsel dönüşüm projelerinden olan Soğanlı Mahallesi’nde meydan ve balkonları Türk bayrakları ile balonlarla süslendi. Müzik sistemi ve çizgi film karakterleri ile çocukların 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşku ile kutlamalarını sağlandı. Balkonları ortak kullanım alana bakmayan çocuklar ise maske takıp anne ve babalarıyla kutlamalara katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin ev sahibi Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ’ Geçen senelerdeki gibi yan yana olamadık. Ama, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan hiçbir şey kaybetmedik. Sevgili çocuklar yarınlar sizin, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ şeklinde konuştu.