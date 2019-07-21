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Osmangazi’de gençler hünerlerini sergiledi

Osmangazi Belediyesi’nin YİHMED ile ortaklaşa düzenlediği ve bir ay süren yaz kursları sona erdi.

21 Temmuz 2019 Pazar 10:02
Osmangazi’de gençler hünerlerini sergiledi

 Hasan Özan  Bursa 

Osmangazi Belediyesi’nin Yeşil Bursa Kız İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (YİHMED) ile ortaklaşa düzenlediği yaz okulunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, Başkan Dündar’ın elinden sertifikalarını aldı. “Geleceği Şansa Bırakmıyoruz” düşüncesiyle hayata geçirdiği Bilgi Evleri’nde eğitimlere aralıksız devam eden Osmangazi Belediyesi, YİHMED ile başlattığı yaz kursuyla öğrencilere Kur’an-ı Kerim, tezhip sanatı, hat sanatı, naht sanatı, okçuluk, rölyef, çini, butik pasta, gitar ve drama kursları verdi. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi Bilgi Evi ve Soğanlı Kültür Merkezi’nde eğitim gören toplam 50 kursiyer, bir aylık eğitimleri sonunda hünerlerini sergiledi. Eğitim alanında yaptıkları çalışmalarla Türkiye’ye örnek olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 10:02
  1. Osmangazi Belediyesi
  2. Yeşil Bursa Kız İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (YİHMED)
  3. yaz okulu
  4. Kur’an-ı Kerim
  5. tezhip sanatı
  6. hat sanatı
  7. naht sanatı
  8. okçuluk
  9. rölyef
  10. çini
  11. butik pasta
  12. gitar
  13. drama kursları
  14. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi Bilgi Evi ve Soğanlı Kültür Merkezi
  15. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar

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