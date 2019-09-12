0553 313 94 23

Osmangazi’de atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Osmangazi Belediyesi’nin çevre kirliliğini önlemek içinBursa’da ilk kez hayata geçirdiği Atık Getirme Merkezi, geri dönüşümü mümkün atıkların ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:22
Osmangazi’de atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Osmangazi Belediyesi’nin çevre kirliliğini önlemek içinBursa’da ilk kez hayata geçirdiği Atık Getirme Merkezi, geri dönüşümü mümkün atıkların ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyor.


Osmangazi Belediyesi, Demirtaş bölgesinde 5 dönüm araziye kurduğu Atık Getirme Merkezi ile geri dönüşümün öncüsü olmaya devam ediyor. Bursa’nın ilk ve birinci sınıf Atık Getirme Merkezi’nde 14 ayrı kategoride atık toplanıyor. Tesise evlerden çıkabilecek organik çöpler harici ambalaj atıkları, atık giysiler, atık piller, elektrikli ve elektronik atıklar, atık floresanlar, bitkisel atık yağlar ile ömrünü tamamlamış lastikler kabul ediliyor. Ayrıca tesiste, doğa ve insan sağlığına zararlı olan kullanım ömrü geçmiş ilaçların yanı sıra evlerde oluşabilecek diğer tehlikeli atıkların da kabul edildiği tehlikeli atık depolama bölümü bulunuyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılından bu yana 8 bin 708 ton ambalaj atığı, 18 bin 579 kilogram E-Atık, 15 bin 818 kilogram atık pil, 95 bin 270 litre bitkisel atık yağ, 465 bin 074 kilogram giysi ve 931 kilogram atık floresan topladı. Toplanan bitkisel atık yağlardan biyodizel yakıt üretilirken, atık pillerin de çevreye zarar vermemesi sağlanıyor. Merkeze getirilen giysilerin kullanılır durumda olanları ise Osmangazi Belediyesi Sevgi Mağazası’na teslim ediliyor.


Bursa’da çöp toplamasını en verimli şekilde Osmangazi Belediyesi’nin uyguladığının altını çizen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geri dönüşüm konusunda da öncü belediye olduklarını söyledi. Dündar, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz. Demirtaş’ta hizmete açtığımız Atık Getirme Merkezi ile Bursa’da bir ilke daha öncülük yaptık. Belediye ekiplerimiz tarafından toplanan atıklar, bu tesise getirilerek ayrıştırılıyor ve daha sonra geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırılıyor. Ayrıca pil, ampul gibi çevre ve insan sağlığı için tehlike arz eden atıkların toplanması için de ayrı bir bölüm yer alan tesisimizde, atıklarımız imha ediliyor. Geri dönüşüme destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:22
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kabil’de komando üssünde patlama: 4 ölü
    1. Kabil’de komando üssünde patlama: 4 ölü
    2. Ahmet Hakan Ali Babacan'ın..
    3. Başkan Yıldırım: "Kirli ellerin..
    4. Anadolu Adliyesindeki silahlı..
    5. Akiş GYO’nun ilk tahvil ihracı..
    6. Bursa’nın hedefi ‘Tek Dünya Şehri’
    7. HDP önünde eylem yapan ailelerin..
    8. Kayseri’de suç makinesi kadın yakalandı
    9. Osmangazi’de atıklar ekonomiye..
    10. Antalya'daki çocuğa darp iddiası
    11. Ahmet Hakan’ın şoförünün..
    12. Ben Moore, Galatasaray Doğa Sigorta'da
    13. OGM personel alımı şartları nelerdir?
    14. İlköğretim Haftası Develi’de Coşkuyla..
    15. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    16. Bursa "sâkin şehir" ağına talip
    17. TRT Genel Müdürü Eren'in büyükelçiliğe..
    18. Giresun Karadeniz’in Onkoloji alanında..
    19. Manisa Büyükşehir zabıtası engelli..
    20. "Annelerin yürek yangını, bütün..
    21. Yeni Malatyaspor’da Sergen Yalçın’dan..
    22. Açık tenli ve renkli gözlüler dikkat
    23. Hükümetten ailelere büyük destek!
    24. “NASA SPACE APPS CHALLENGE 2019”..
    25. Erzincan’da trafik kazası: 7 yaralı
    26. Başkan Ergün MHP Lideri Bahçeli’yi..
    27. Göztepe’nin kare asları
    28. AB örgütlerinden CHP ve HDP’li..
    29. Başkan Söğüt, çalışmaları yerinde..
    30. Başkan Özcan üreticiyle birlikte incir..
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı