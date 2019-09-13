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Osmaneli’nde elektrik hatları yer altına alınıyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde şehir içi 4,5 kilometrelik aydınlatma sisteminin yapımına başlanırken, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’e teşekkür etti.

13 Eylül 2019 Cuma 11:53
Osmaneli’nde elektrik hatları yer altına alınıyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde şehir içi 4,5 kilometrelik aydınlatma sisteminin yapımına başlanırken, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’e teşekkür etti.


Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yetkililerden aydınlatma hatları ve sistem hakkında bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Başkan Şahin, "Osmaneli ilçemiz için çok öneme arz eden 4,5 kilometrelik şehir içi bölünmüş yolun yapımı 2018 yılında tamamlanmıştı. Orta refüj aydınlatmaları ise, o dönemde yatırım programında bütçe yetersizliği ile yapılamamıştı. Yine Osmaneli ilçesinde özellikle turizm için kötü görüntü yaratan elektrik hatlarından yer altına alınması gerekenler için yaptığımız müracaat bütçe sınırına takılmıştı. Milletvekilimiz Selim Yağcı’nın destekleriyle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’in planlanan yatırımı onaylaması ile çalışmalar başladı ve hızla yatırım ilerliyor. Bu gün orta refüj ve elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmalarını inceledik. Osmaneli Belediyesi yatırımın tamamlanması için çalışmaları yapan ekiplere yardımcı oluyor. İnşallah bu yıl sonuna kadar yatırım tamamlanır ve Osmaneli enerji konusunda güzel bir konuma kavuşur. Özellikle orta refüjdeki aydınlatma sisteminin yenilenmesi ve sonrası yeni aydınlatmaların devreye girmesiyle ilçemiz çok daha aydınlık olacak. Sonrası belediyemizce peyzaj çalışmaları hızla yapılacak ve orta refüj yeşil ve çok güzel bir görünüm ortaya çıkacak" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:53
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