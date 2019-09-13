Osmaneli Toptan Meyve ve Sebze Hali hizmete girdi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde ilk Bakanlık onaylı Toptan Meyve ve Sebze Halinin hizmete girdiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı destekli Osmaneli Belediyesi tarafından ilçeye yapılan ve içerisinde 30 işyeri bulunan Toptan Meyve ve Sebze Hali ilçelerinde hizmete girdi. Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, hem halin hayırlı uğurlu olması hem de ilçede yapılacak olan Ahilik Haftası hakkında bilgi alışverişi için Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin makamında ziyaret etti. İkili Ahilik haftası programlarında iş birliği protokolü düzenlediler. Yapılan ziyaret hakkında açıklama yapan Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesi ve İl Ticaret Müdürlüğü arasında özellikle Ahilik haftası programlarında iş birliği yapılmıştı. Yine ilimizin ilk bakanlık onaylı Toptan Meyve ve Sebze Hali Osmaneli Belediyesince Ticaret Bakanlığımızın destekleri ile faaliyete geçmişti. Tüm bu konularda iş birliği güzel sonuçları da beraberinde getirmişti" dedi.