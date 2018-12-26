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Osmaneli Lefke bezi ile kalkınacak

Geçen yıl İstanbul Ticaret Üniversitesi ile protokol imzalayan Osmaneli Belediyesi, Lefke bezinin ekonomik bir değer olarak yöreye yeniden kazandırılması için adımlar atıyor.

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:40
Osmaneli Lefke bezi ile kalkınacak

Bilecik’in Osmaneli Belediyesi’nin girişimleriyle geleneksel yöntemlerle yıllar sonra dokunmaya başlanan yöreye özgü Lefke bezi, konfeksiyon ve ev tekstili dünyasına yeniden kazandırıldı.

Geçen yıl İstanbul Ticaret Üniversitesi ile protokol imzalayan Osmaneli Belediyesi, Lefke bezinin ekonomik bir değer olarak yöreye yeniden kazandırılması için adımlar atıyor. Bir yıllık çalışma sonrası yeniden üretimine başlanan Lefke bezi, geleneksel tasarım ve motiflerin modern tekniklerle yorumlanıp konfeksiyon ve ev tekstili ürünlerine dönüşecek.

İhraç edilecek

Lefke bezi projesinin ikinci aşaması için Osmaneli’nde bir araya gelen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yürütülen projenin birinci aşaması sayesinde tarihi Romalılar dönemine kadar dayanan Lefke bezini tekrar üreterek, ihraç eder konuma geldiklerini söyledi. Şahin, kursiyerlerin eğitimleri boyunca İŞKUR desteklerinden yararlandığını ve ürettikleri ürünlerle ev ekonomisine destek sağlar konuma geldiğini belirtti.

Şahin, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Lefke bezini Rusya’da genç tasarımcılar festivalinde sunduğunu ve ödül kazandığını da dile getirdi.

Tekstil fabrikası kurulacak

Başkan Şahin, 10 tezgah alarak başladıkları Lefke bezi üretiminde çok ciddi bir talep artışı olduğunu belirterek, “Üretim hacmini artırıyoruz. Dokuma tezgâhı sayısını 10’dan 20’ye çıkarıyoruz. İlerleyen dönemde tekstilde baskı ve seri üretim aşamasına geçmek için İstanbul Ticaret Üniversitesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa sürede Lefke bezi üretim kapasitesi yüzde 300’lük bir artış hacmine erişecek. Proje ileride tekstil atölyesine, küçük ölçekli de olsa tekstil fabrikasına dönüşecek” dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Habip Dayıoğlu da, tasarlanacak ve seri üretimi yapılacak konfeksiyon ve ev tekstili ürünleriyle Osmaneli ekonomisine önemli bir katkı sağlanacağını kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:40
  1. Bilecik
  2. Osmaneli Belediyesi
  3. Lefke bezi
  4. ev tekstili
  5. konfeksiyon
  6. İstanbul Ticaret Üniversitesi
  7. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin
  8. İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Habip Dayıoğlu

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