Osmancık’ta okullar tatil mi? Osmancık’ta hangi okullar tatil edildi? Yüz yüze eğitime ara mı verildi?

Osmancık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ilçe kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda gündemdeki konular görüşüldü ve koronavirüs vakalarının pozitif ve temaslı sayılarının yüksek olması sebebiyle Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda 14 gün süreyle eğitime ara verilmesine, okulların kapatılmasına ve uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi.

Osmancık’ta okullar kaç gün tatil?

Osmancık Kaymakamlığından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemiz Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda Covid-19 pozitif ve temaslı sayılarının yüksek olması sebebiyle; 21.03.2021 tarihi saat 05.00'den başlayarak 14 gün süreyle adı geçen okullarda eğitime ara verilmesine, okulların kapatılmasına ve eğitime Uzaktan Eğitimle devam edilmesine. Temaslı olan ve halen okulun yurdunda kalan öğrencilerin yurtta izolasyona alınmalarına, diğer öğrenci, öğretmen ve personellerin evlerinde kendilerini izolasyona almalarına.