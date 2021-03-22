  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Düne kadar topyekün Müslümanlarla savaştılar: Bugün abdest provokasyonunda buluştular

Biden'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Bakan Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Buna fırsat vermeyin

Cumhuriyet yazarı 'Kemalist' Işıl Özgentürk'ün HDP üzüntüsü!

Abdullah Gül'den ilginç paylaşım! Takipçileri ağzının payını verdi

F-35'in maliyetleri giderek artıyor!

MSB duyurdu! Kardeş ülkenin semalarında nefes kesecek

CHP'li başkanları vatandaşın başına bela ettiler! İşte İP'li Türkkan'ın ittifaktan önce CHP'ye yönelik ağır eleştirileri

Terör sloganları atan HPD'liler Nevruz kutlamasında yanmaktan son anda kurtuldu

Resmen kaşınıyorlar! Yunan medyasından skandal manşet: ABD'liler Türk rüyasının üstüne mezar taşı koyuyor
Eğitim Osmancık’ta okullar tatil mi? Osmancık’ta hangi okullar tatil edildi? Yüz yüze eğitime ara mı verildi?
Eğitim

Osmancık’ta okullar tatil mi? Osmancık’ta hangi okullar tatil edildi? Yüz yüze eğitime ara mı verildi?

Gökçeada son dakika haberleri: Çorum’un ilçesi Osmancık’ta korona artışları sürerken, ilçede pozitif vakaların artması ve temaslı sayısındaki yükseliş cidi endişelere neden olurken, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu harekete geçti ve Osmancık’ta okulların kapatılmasına karar verdi. Peki Osmancık’ta hangi okullar kapatıldı? Osmancık’ta hangi okullarda yüz yüze eğitim yok? Osmancık’ta hangi okullarda yüz yüze eğitime ara verildi? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 09:02:00 - 2021-03-22 09:03:16
Osmancık’ta okullar tatil mi? Osmancık’ta hangi okullar tatil edildi? Yüz yüze eğitime ara mı verildi?

Osmancık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ilçe kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda gündemdeki konular görüşüldü ve koronavirüs vakalarının pozitif ve temaslı sayılarının yüksek olması sebebiyle Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda 14 gün süreyle eğitime ara verilmesine, okulların kapatılmasına ve uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi.

Osmancık’ta okullar kaç gün tatil?

Osmancık Kaymakamlığından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemiz Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda Covid-19 pozitif ve temaslı sayılarının yüksek olması sebebiyle; 21.03.2021 tarihi saat 05.00'den başlayarak 14 gün süreyle adı geçen okullarda eğitime ara verilmesine, okulların kapatılmasına ve eğitime Uzaktan Eğitimle devam edilmesine. Temaslı olan ve halen okulun yurdunda kalan öğrencilerin yurtta izolasyona alınmalarına, diğer öğrenci, öğretmen ve personellerin evlerinde kendilerini izolasyona almalarına.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaşın sanılandan daha büyük olduğunu söylediler! İran’a art arda saldırı
Dünya

Savaşın sanılandan daha büyük olduğunu söylediler! İran’a art arda saldırı

İsrail’in kaynakları İran gemilerine yapılan art arda saldırılar sonrası savaşın sanılandan daha büyük olduğunu vurguladı. Tel Aviv ve Tahra..
Devasa gizli üsleri ortaya çıktı! İngiliz medyasına konuştular, saldırı için ‘yüzlerce füze’
Dünya

Devasa gizli üsleri ortaya çıktı! İngiliz medyasına konuştular, saldırı için ‘yüzlerce füze’

İran’ın ABD hedeflerine saldırı için kullandığı gizli füze üslerinin bir dağın altındaki tünel ağında olduğu ortaya atıldı. İran Ulusal Dire..
Araç muayenesinde yeni dönem! Bakanlık genelge yayımladı
Otomotiv

Araç muayenesinde yeni dönem! Bakanlık genelge yayımladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu imzasıyla araç muayene istasyonlarına çok önemli bir genelge yayımlandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay