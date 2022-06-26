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Gündem Osman Wöber'in ölümünün ardından aşı olanlara çarpıcı çağrı! 'Çare arayın'
Gündem

Osman Wöber'in ölümünün ardından aşı olanlara çarpıcı çağrı! 'Çare arayın'

Kurtlar Vadisi'nin oyuncularından Osman Wöber'in kalp krizi geçirerek ölmesinden sonra açıklamada bulunan gazeteci Kemal Özer ile Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, koronavirüs aşısı sebebi ile ani kalp ölümlerinin artışına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 20:02:00 - 2022-06-26 20:06:40
Osman Wöber'in ölümünün ardından aşı olanlara çarpıcı çağrı! 'Çare arayın'

 Yeniakit.com.tr 

Kurtlar Vadisi oyuncularından Avusturya kökenli 62 yaşındaki Osman Wöber, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Wöber'in kalp rahatsızlığına bağlı ani ölümü koronavirüs aşısı tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

'Çare arayın'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, "Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar? Kurtlar Vadisi'nin 'Tuncay'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Osman Wöber 62 yaşında ani bir kalp krizinden hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin." deyip, şu çağrıyı yaptı:

Kalp krizinin sebebi mutlaka araştırılmalı!

Gazeteci Kemal Özer de Wöber'in ölümüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Özer, BioNTechh aşısına dikkat çektiği mesajında, "Aşı olanlar özellikle de BionTech olanlar ve hassaten birden çok doz olanlar inşallah olmaz lâkin sekte-i kalp kanser deli dana felç hastalıklarına yakalanabilirsiniz. Çâre arayın!." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

cuma aktaş

Uğur şahin yerli ve milli değildir. Kesinlikle değil. Aşı yaptıranların vay haline.

Başçavuş

Bu Nasıl Profosor oldu Anlayamadım
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