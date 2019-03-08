Osman Urgun TRT Yönetim Kurulu üyesi oldu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni atama gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Osman Urgun TRT Yönetim Kurulu üyesi oldu.08 Mart 2019 Cuma 08:36
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni atama gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Osman Urgun TRT Yönetim Kurulu üyesi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, TRT Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman Urgun ve Erkan Durdu atandı. Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince uygun görüldü.
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