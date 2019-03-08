0553 313 94 23

Osman Urgun TRT Yönetim Kurulu üyesi oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni atama gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Osman Urgun TRT Yönetim Kurulu üyesi oldu.

08 Mart 2019 Cuma 08:36
Osman Urgun TRT Yönetim Kurulu üyesi oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni atama gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Osman Urgun TRT Yönetim Kurulu üyesi oldu.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, TRT Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman Urgun ve Erkan Durdu atandı. Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince uygun görüldü. 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 08:36
  1. Osman Urgun TRT Yönetim Kurulu üyesi oldu
  2. resmi gazete atamaları
  3. trt yönetim kurulu üyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polislikten ihraç edilen şahıs FETÖ’den tutuklandı
    1. Polislikten ihraç edilen şahıs..
    2. Iğdır'dan acı haber! 1 asker şehit oldu
    3. Adana’da tefeci operasyonuna 4..
    4. "Babalar" dünyaya örnek olmuştu şimdi..
    5. Dolar ve euro hareketli başladı
    6. Yurtta hava durumu
    7. Uyuşturucu bulamayınca kırmızı..
    8. İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın!
    9. AK Parti Milletvekili Öztürk’ten..
    10. Pakistan hava sahası açıldı
    11. Bu matbaada çalışanların tamamı kadın
    12. Altın fiyatlarında son durum ne?..
    13. Kara yollarında bakım ve onarım..
    14. Osman Urgun TRT Yönetim Kurulu üyesi..
    15. Milli Savunma Bakanlığı: "Iğdır’da yer..
    16. Erkan Durdu kimdir nerelidir? Resmi..
    17. Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye..
    18. Yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu..
    19. Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak..
    20. İstanbul'da patlama: Ortalık savaş..
    21. Esenyurt’ta doğalgaz patlaması
    22. Türkiye'nin gurur haritası düşmanı..
    23. 08.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    24. Alkol alıp yolun ortasında sızınca..
    25. Regaip Kandili coşkusu! Camiler doldu..
    26. Esenyurt’ta bir lokantada patlama..
    27. ABD yönetiminden skandal! Mısır'daki..
    28. Annesini öldüren 16 yaşındaki çocuk..
    29. Trump'a bir şok daha! O isim için 47..
    30. Başkent’te gecekondu yangını
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Türkiye adım atarsa 'kilit' ülke olur
    Türkiye adım atarsa 'kilit' ülke olur