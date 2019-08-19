Osman Seçilmiş’i rahmetle anıyoruz Milli Görüş Hareketi’nin duayen isimlerinden Osman Seçilmiş’i rahmetle anıyoruz.

HABER MERKEZİ Sivas’ın efsane belediye başkanlarından ve Milli Görüş Hareketi’nin duayen isimlerinden Osman Seçilmiş’in vefatının üzerinde üç yıl geçse de sevenlerinin gönlündeki sıcaklığını halen koruyor. Milli Selamet ve Refah Partileri döneminde Sivas İl Başkanlığı da yapan Seçilmiş, Refah Partisi’nden belediye başkanı seçildiği dönemde şehri adeta ayağa kaldırdı. Spora da büyük önem veren Seçilmiş, Sivasspor’un da başkanlığını yaparak kulübü 3. Ligden kurtardı. Sivas’ta birçok projeyi hayata geçiren Seçilmiş, halkın gönlünü fethetti. Milli Görüş’ün sevilen ismi Seçilmiş, 19 Ağustos 2016 tarihinde yakalandığı hastalık sonucu ebediyete irtihal etti.

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