Osman Öcalan öldü mü? Osman Öcalan hastalığı ne? Osman Öcalan kimdir?

Osman Öcalan hasta mı? Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölgesi'nde yaşayan Osman Öcalan'ın oğlu Welat Osman, Basnews'e yaptığı açıklamada, babasının sağlık durumunun bir süredir kötü olduğunu ve geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket yetisini tümden kaybettiğini söyledi.

Osman Öcalan öldü mü?

Bebek katili vatan haini, bölücü terer örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın ölmedeği ancak bitkisel hayata girdiğini söyleyen Welat Osman, babasının hiçbir şeye tepki veremediğini de sözlerine ekledi.

Abdullah Öcalan'ın kardeşi olan Osman Öcalan, PKK’nin yönetim kadrosunda yer almış, daha sonra görüş ayrılığı nedeniyle uzaklaşmıştı. Osman Öcalan, bebek katili, vatan haini sözde PKK elebaşı Murat Karayılan'a meydan okumak amacıyla Yurtsever Demokrat Parti'yi (PWD) kurmak için Ağustos 2004'te Hikmet Fidan ile birlikte terör örgütü PKK'dan ayrılmıştı.