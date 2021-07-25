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Gündem Osman Öcalan öldü mü? Osman Öcalan hastalığı ne? Osman Öcalan kimdir?
Gündem

Osman Öcalan öldü mü? Osman Öcalan hastalığı ne? Osman Öcalan kimdir?

Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşe Osman Öcalan’ın sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklaması geldi. Osman Öcalan'ın oğlu Welat Osman, babasının sağlık durumuna ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Welat Osman’ın açıklamaları sonrası Osman Öcalan öldü mü, Osman Öcalan yaşıyor mu? Osman Öcalan hastalığı ne? Osman Öcalan felç mi geçirdi? soruları da sorulmaya başlandı. İşte Osman Öcalan öldü mü Osman Öcalan felç mi geçirdi? sorularının cevabına ilişkin detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 12:44:00 - 2021-07-25 12:45:00
Osman Öcalan öldü mü? Osman Öcalan hastalığı ne? Osman Öcalan kimdir?

Osman Öcalan hasta mı? Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölgesi'nde yaşayan Osman Öcalan'ın oğlu Welat Osman, Basnews'e yaptığı açıklamada, babasının sağlık durumunun bir süredir kötü olduğunu ve geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket yetisini tümden kaybettiğini söyledi.

Osman Öcalan öldü mü?

Bebek katili vatan haini, bölücü terer örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın ölmedeği ancak bitkisel hayata girdiğini söyleyen Welat Osman, babasının hiçbir şeye tepki veremediğini de sözlerine ekledi.

Abdullah Öcalan'ın kardeşi olan Osman Öcalan, PKK’nin yönetim kadrosunda yer almış, daha sonra görüş ayrılığı nedeniyle uzaklaşmıştı. Osman Öcalan, bebek katili, vatan haini sözde PKK elebaşı Murat Karayılan'a meydan okumak amacıyla Yurtsever Demokrat Parti'yi (PWD) kurmak için Ağustos 2004'te Hikmet Fidan ile birlikte terör örgütü PKK'dan ayrılmıştı.

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