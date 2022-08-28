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Gündem Osman Nuri Kabaktepe’nin acı günü
Gündem

Osman Nuri Kabaktepe’nin acı günü

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin annesi Huriye Kabaktepe bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 02:56:00 -
Osman Nuri Kabaktepe’nin acı günü

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Huriye Kabaktepe’nin naaşının, Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Orta Cami’inde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

Vefat haberini öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da twitter hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Soylu, “İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi’nin vefat eden kıymetli annesi, Huriye Annemize Allah’tan rahmet; başta Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi olmak üzere, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

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