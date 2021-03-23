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Gündem Osman Nuri Kabaktepe'den Ekrem İmamoğlu'na yurt dışı reklamları tepkisi: Bunu anlamak mümkün değil
Gündem

Osman Nuri Kabaktepe'den Ekrem İmamoğlu'na yurt dışı reklamları tepkisi: Bunu anlamak mümkün değil

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye dışındaki ülkelere de reklam yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından bu reklamların tespit edildiği ekran görüntüsünün yer aldığı bir video paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İmamoğlu’na “Bu milletin parasını harcayarak yurt dışında reklam yapmak? İşte bunu anlamak mümkün değil” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 17:15:00 -

Göreve gelmesinin ardından İstanbullulara hizmet yerine skandalları ve şovlarıyla gündeme gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadan Türkiye dışındaki ülkelere de reklam yaptığı ortaya çıktı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun reklamların görüntüsünün yer aldığı bir video paylaştı.

Söz konusu videoda, Ekrem İmamoğlu'nun farklı ülkelere reklam verdiğine dair görüntüler yer alırken, Almanya, Hollanda, İngiltere ve Avusturya gibi ülkelere sosyal medya ağları aracılığıyla reklam geçildiği öğrenildi.

 "Bunu anlamak mümkün değil"

Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından bu reklamların tespit edildiği ekran görüntüsünün yer aldığı bir video paylaşarak Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İmamoğlu'nu şu ifadelerle eleştirdi:

"CHP'li belediyelerin iş yapmadığını biliyoruz, yapılan işe karşı çıkmaları da artık sıradan. Malum böyle bir vizyonları yok. Ama ülkemize katma değer sağlayacak hizmetler yapılmasın diye, bu milletin parasını harcayarak yurt dışında reklam yapmak? İşte bunu anlamak mümkün değil."

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