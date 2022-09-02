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Siyaset Osman Nuri Kabaktepe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geceye damga vuran hediye! 'Büyük Türkiye kazandı'
Siyaset

Osman Nuri Kabaktepe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geceye damga vuran hediye! 'Büyük Türkiye kazandı'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "2. Yüzyıl" adını verdikleri gazeteyi takdim etti. 24 Haziran 2023 tarihi ile basılan gazetede, "Büyük Türkiye kazandı" manşeti yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 22:43:00 - 2022-09-02 22:48:43

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Toplantıya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği hediye damga vurdu.

Kabaktepe, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "2. Yüzyıl" adını verdikleri 24 Haziran 2023 tarihi ile basılan gazeteyi takdim etti. Gazetede, "Büyük Türkiye kazandı" manşeti yer aldı.

23 Haziran seçiminin ertesi günü AK Parti'nin zaferinin yazıldığı 2. Yüzyıl gazetesinin birinci sayfasında ayrıca, "Başkan Erdoğan: Milletime teşekkür ederim", "Erdoğanın 16. galibiyeti", "Zafer ilk turda geldi", "Cumhur İttifakı'nın tarihi başarısı", "6'lı masa paramparça", "Ayasofya'da şükür namazı", "Gönül coğrafyamızda coşku ve gözyaşı" başlıkları atıldı.

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