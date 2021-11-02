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Siyaset Osman Nuri Kabaktepe duyurdu: 1.000 yeni taksi şimdiden hayırlı olsun
Siyaset

Osman Nuri Kabaktepe duyurdu: 1.000 yeni taksi şimdiden hayırlı olsun

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe AK Parti Grubunun desteğiyle UKOME'de onaylanan 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştüğü müjdesini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 15:52:00 - 2021-11-02 16:44:59
Osman Nuri Kabaktepe duyurdu: 1.000 yeni taksi şimdiden hayırlı olsun

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

AK Parti Grubumuzun destekleriyle 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüşümü UKOME'de onaylanmıştı.

Bugün yapılan kura çekimiyle birlikte İstanbullulara hizmet edecek 1.000 yeni taksi şimdiden hayırlı olsun. Halkımıza fayda sağlayacak her işe destek olmaya devam edeceğiz.

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