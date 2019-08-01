Osman Nuri Atçeken kimdir? Konya Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken sağlık durumu nasıl?

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken'e silahlı saldırı düzenlendi. Ereğli ilçe sakinleri Konya Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken sağlık durumunun nasıl olduğunu merak etmeye başladı. Bacağından vurulan Osman Nuri Atçeken yaralandı. Osman Nuri Atçeken'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Peki Osman Nuri Atçeken kimdir? Osman Nuri Atçeken Serbest Veteriner Hekimi, Akretide Veteriner Hekimi, Tarım Sigortaları Havuz Eksperliği ve Tarım Danışmanlığı gibi bir çok görevine devam etmektedir.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken makamına gelen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurularak yaralanan Osman Nuri Atçeken olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Osman Nuri Atçeken'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden hızla kaçan şüpheli S.D, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Osman Nuri Atçeken kimdir?

Osman Nuri Atçeken, 1978 yılında Konya Emirgazi'de dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Emirgazi'de, lise öğrenimini ise Konya Gazi lisesinde tamamlamıştır. Üniversite sınavlarında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazanan Atçeken, 2001 yılında mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası askerlik görevini tamamlayıp Serbest Veteriner Hekim olarak klinik hekimligi yapmaya başlamıştır. Mesleki birçok çalışmalara katılan Osman Nuri Atçeken Serbest Veteriner Hekimi, Akretide Veteriner Hekimi, Tarım Sigortaları Havuz Eksperliği ve Tarım Danışmanlığı gibi bir çok görevine devam etmektedir. Osman Nuri Atçeken, evli ve iki çocuk babasıdır.