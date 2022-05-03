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Kadın - Aile Osman Müftüoğlu'nun detoks suyu tarifi: Bayramda aldığınız kalorilerinizi bu içecekle yakın
Kadın - Aile

Osman Müftüoğlu'nun detoks suyu tarifi: Bayramda aldığınız kalorilerinizi bu içecekle yakın

Osman Müftüoğlu sağlıklı yaşam üzerine tüyolarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Osman Müftüoğlu'na göre enerji yüklemesi detoks ile mümkün. İşte Osman Müftüoğlu' nun detoks suyu tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-05-03 13:46:00 - 2022-05-03 13:51:19
Osman Müftüoğlu'nun detoks suyu tarifi: Bayramda aldığınız kalorilerinizi bu içecekle yakın

Vücudu toksinlerden arındırabilmek için en yaygın uygulamalardan bir tanesi detoks yaptırmaktır. Detoks yaptırarak vücut toksinlerden arındırılabilmektedir.

Maydanoz suyu, zayıflamaya yardımcı olan en etkili besinler arasındadır ancak tek başına kilo verdirici etkisi bulunmamaktadır. Yani sağlıklı ve düzenli/dengeli bir beslenme programı ve egzersiz/spor hareketleriyle desteklendiği zaman maydanoz suyu kürünün zayıflatıcı ve ödem attırıcı etkisinden söz etmek mümkündür.

Detoks vücudu zehirli atıklardan arındırmak anlamına geliyor. Detoks sularının vazgeçilmezi ise maydanoz. İşte Osman Müftüoğlu'ndan özel detoks tarifi...

Detoks suyu tarifi

Malzemeler

  • 2 demet maydanoz,
  • 1 limon, yarım yeşil elma (kabuklu),
  • 1 salatalık
  • Yarım bardak kereviz

Maydanoz Detoks suyu tarifi

Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağında veya blender'da karıştırın, ardından süzün. Üzerine 1 litre kadar su ekleyerek gün boyunca tüketin.

 

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